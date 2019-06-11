Самба Соу может покинуть «Динамо» и перейти в «Ланс»
Малийский полузащитник московского «Динамо» Самба Соу может перейти в «Ланс», утверждает Lensois.
По данным источника, футболист в данный момент тренируется в расположении французского клуба. Контракт Соу с «Динамо» истекает 30 июня. Таким образом, хавбек может достаться «Лансу» бесплатно. Ранее малиец уже играл за «Ланс» с 2013 по 2015 год.
В минувшем сезоне 30-летний Соу принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги (15 — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил восемь жёлтых карточек.
В завершившемся сезоне «Динамо» на протяжении длительного времени находилось в зоне переходных матчей, но в итоге финишировало на 12-м месте, набрав 33 очка.
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