Ван Дейк: меня не волнует свист английских фанатов
Защитник сборной Нидерландов и «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал свист английских фанатов в свой адрес во время матча Лиги наций УЕФА. Нидерланды победили Англию со счётом 3:1.
«Честно говоря, меня не волнует, если кто-то освистывает меня или мою команду. На меня никак не влияют такие вещи. Мы знаем, что уровень нашей поддержки высок, и именно мы являемся теми, кто выполняет основную работу на поле.
Что касается, самой игры, то мы должны собой гордиться. Наша команда сильно спрогрессировала за последнее время — как на поле, так и за его пределами», — цитирует ван Дейка beIN Sports.
Напомним, ван Дейк является одним из главных претендентов на получение главной индивидуальной награды года «Золотого мяча».
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