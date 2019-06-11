«Динамо» отправилось на сбор в Австрию

Московское «Динамо» отправилось на первый предсезонный сбор в Австрию, сообщает официальный «твиттер» клуба.

На сбор полетели 18 футболистов:

вратари: Игорь Лещук, Дэвид Сангаре

защитники: Владимир Рыков, Константин Рауш, Алексей Козлов, Григорий Морозов, Заурбек Плиев, Роман Евгеньев

полузащитники: Мигел Кардозу, Самба Соу, Артур Юсупов, Абдул Теттех, Жоаозиньо, Вячеслав Грулёв

нападающие: Кирилл Панченко, Евгений Марков, Евгений Луценко, Антон Терехов.

Остальные игроки находятся в расположении национальных сборных и присоединятся к команде позднее. Полузащитник Антон Соснин продолжает восстанавливаться после травмы. Сбор бело-голубых пройдёт до 22 июня.

В минувшем сезоне «Динамо» финишировало на 12-м месте в Российской Премьер-Лиге.