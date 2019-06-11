Определился лучший игрок «Уфы» в мае-июне

Нападающий Вячеслав Кротов был признан лучшим игроком «Уфы» в мае-июне. Победителя определяли болельщики клуба в специальном голосовании.
26-летний форвард набрал 29,5% голосов. На второй позиции расположился Сильвестр Игбун (19,5 %), третьим стал Кэтэлин Карп (18,6 %). Об этом сообщает официальный сайт «Уфы».
Стоит отметить, что Кротов не отметился результативными действиями в мае и июне. На его счету три матча за «Уфу», проведённые в этот период. 2 июн в ответном стыковом матче против «Томи» встал на ворота после удаления основного голкипера Александра Беленова.
Видеообзор матча «Томь» — «Уфа» можно посмотреть на «Чемпионате».
Вячеслав Кротов — воспитанник ФК «Динамо» (Москва). До перехода в «Уфу» он выступал за ФК «Волгарь» и ФК «Спартак» Москва.
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