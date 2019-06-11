Пикфорд рассказал, как на него повлияла драка в баре

Вратарь «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд рассказал, что он изменился после драки в баре.
«Самое главное в этой истории то, что я обычный парень. Но порой нужно понимать, что я не просто парень, а футболист сборной Англии. Я хочу быть обычным человеком, но должен осознавать определённые вещи, учиться благодаря им. Учиться тому, как стать мужчиной и повзрослеть.
После того инцидента я стал больше выкладываться и провёл много матчей без пропущенных голов. Это доказывает мой характер.
Теперь у меня есть маленький ребёнок и моя жизнь изменилась. Я веду совершенно другой образ жизни, и это здорово", — приводит слова Пикфорда The Sun.
Напомним, инцидент произошёл в городе Сандерленд. У голкипера завязалась перепалка с другим посетителем бара, которая затем переросла в потасовку.
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