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СМИ: Де Росси продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе»

СМИ: Де Росси продолжит карьеру в «Лос-Анджелесе»
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси определился со своим будущим, утверждает Goal.com со ссылкой на ESPN.

По информации источника, итальянец в ближайшее время подпишет контракт с «Лос-Анджелесом». Подробности сделки между американским клубом и 35-летним футболистом пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Даниэле может продолжить карьеру в «Интере», «Зените» или «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм и который начнёт выступление в MLS в следующем году.

Де Росси защищал цвета «Ромы» на протяжении всей профессиональной карьеры, которая началась в 2002 году, спустя год после его прихода в клуб. За 17 лет в составе «волков» полузащитник стал обладателем трёх трофеев – двух Кубков Италии и одного Суперкубка страны. Также Даниэле является чемпионом мира 2006 года со сборной Италии.

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