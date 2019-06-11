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Сол Кэмпбелл: гуляя по улицам, я чувствовал страдания народа России и его силу

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Сол Кэмпбелл: гуляя по улицам, я чувствовал страдания народа России и его силу
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл поделился впечатлениями от пребывания в России во время чемпионата мира — 2018.

«Когда играешь в футбол, ничего не видишь кроме тренировок, отеля, стадионов и поля. Просто спишь и играешь. Не видишь никого кроме персонала отеля, игроков и тренеров, ну и болельщиков на трибуне. А вот когда занимаешься представительской деятельностью, замечаешь больше — страну саму по себе.

Я нашёл Россию очень приятной. Я наслаждался прогулками, часто гулял до поздней ночи — чемпионат мира даёт дополнительные впечатления, даёт возможность узнать что-то новенькое. Даже просто гуляя по улицам, я чувствовал историю вашей страны, понимал, как тут всё было в давние времена. Я реально чувствовал страдания вашего народа, но при этом и его огромную силу. Особенно заметно это было в Волгограде, где я посещал музеи. Посещение России — важный жизненный опыт для меня, у вас очень богатая история! Мне понравилось, что в России я увидел не только футбол, но и прикоснулся к вашей истории, повстречал удивительных людей», — сказал Кэмпбелл в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Анатолию Романову.

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Известный защитник – о поражении от России в 2007-м, организации ЧМ-2018 и непобедимом «Арсенале».
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