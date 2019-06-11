Фонсека: горжусь своим временем в «Шахтёре», Украина — навсегда в моём сердце

Новый главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека выступил с прощальной речью после ухода из «Шахтёра», где он провёл три последних года.
«Сегодня я ухожу, оставляя в «Шахтёре» семью, а на Украине — свой второй дом. Украина многое мне дала: здесь мы побеждали и выигрывали трофеи, здесь я получил уникальный опыт. Но главное, что я здесь приобрёл, — это люди. Люди, которые были рядом каждый день, верили в меня и поддерживали.
Я благодарен президенту Ринату Ахметову за мудрость и содействие во всем. Я благодарен своим игрокам: мы многому друг друга научили, без сомнения, мой успех — заслуга каждого из вас. Я горячо благодарен болельщикам: ребята, вы — сила! Я благодарен всем, кто стоит за эмблемой «Шахтёра»: директорам клуба, докторам, поварам, массажистам, китменам. Я говорю сегодня спасибо всем. Мы были отличной командой, и я никогда вас не забуду.
Я горжусь временем, проведённым в «Шахтёре». Единственное, о чём жалею, — это то, что так и не увидел «Донбасс Арены», не почувствовал невероятной атмосферы домашних трибун, о которой так много слышал. Сердце «Шахтёра» — в Донецке, и мне жаль, что я так и не сыграл там.
Уходя, я желаю «Шахтёру» вернуться домой. Желаю продолжать побеждать и становиться только сильнее. Я больше не тренер «Шахтёра», но по-прежнему большой его болельщик. Каждую игру я буду болеть за оранжево-чёрную семью и ждать новых побед. Я принимаю новый вызов. Но Украина навсегда останется в моём сердце. Здесь родился мой сын, здесь я провёл три счастливых года. Я не говорю «прощай», я говорю «до свидания», — приводит заявление Фонсеки пресс-служба «Шахтёра».
- 11 июня 2019
-
12:27
-
12:07
-
11:54
-
11:51
-
11:23
-
11:19
-
11:08
-
10:58
-
10:41
-
10:39
-
10:33
-
10:17
-
10:03
-
09:51
-
09:45
-
09:33
-
09:19
-
09:00
-
08:43
-
07:47
-
06:23
-
05:18
-
04:50
-
04:40
-
04:20
-
03:40
-
02:50
-
02:10
-
01:50
-
01:30
-
01:06
-
00:45
-
00:32
-
00:24
-
00:12