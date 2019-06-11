Фонсека: горжусь своим временем в «Шахтёре», Украина — навсегда в моём сердце

Новый главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека выступил с прощальной речью после ухода из «Шахтёра», где он провёл три последних года.



«Сегодня я ухожу, оставляя в «Шахтёре» семью, а на Украине — свой второй дом. Украина многое мне дала: здесь мы побеждали и выигрывали трофеи, здесь я получил уникальный опыт. Но главное, что я здесь приобрёл, — это люди. Люди, которые были рядом каждый день, верили в меня и поддерживали.



Я благодарен президенту Ринату Ахметову за мудрость и содействие во всем. Я благодарен своим игрокам: мы многому друг друга научили, без сомнения, мой успех — заслуга каждого из вас. Я горячо благодарен болельщикам: ребята, вы — сила! Я благодарен всем, кто стоит за эмблемой «Шахтёра»: директорам клуба, докторам, поварам, массажистам, китменам. Я говорю сегодня спасибо всем. Мы были отличной командой, и я никогда вас не забуду.



Я горжусь временем, проведённым в «Шахтёре». Единственное, о чём жалею, — это то, что так и не увидел «Донбасс Арены», не почувствовал невероятной атмосферы домашних трибун, о которой так много слышал. Сердце «Шахтёра» — в Донецке, и мне жаль, что я так и не сыграл там.



Уходя, я желаю «Шахтёру» вернуться домой. Желаю продолжать побеждать и становиться только сильнее. Я больше не тренер «Шахтёра», но по-прежнему большой его болельщик. Каждую игру я буду болеть за оранжево-чёрную семью и ждать новых побед. Я принимаю новый вызов. Но Украина навсегда останется в моём сердце. Здесь родился мой сын, здесь я провёл три счастливых года. Я не говорю «прощай», я говорю «до свидания», — приводит заявление Фонсеки пресс-служба «Шахтёра».

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