«Зенит» на летних сборах сыграет с «Црвеной Звездой» и ещё тремя командами

«Зенит» на своём официальном сайте огласил список команд, с которыми сине-бело-голубым предстоит сыграть на летних сборах, которые пройдут в Австрии и продлятся с 18 по 29 июня.
29 июня подопечные Сергея Семака проведут два матча подряд. В первой игре соперником петербургской команды станет «Гонвед» (Будапешт, Венгрия), во второй — «Црвена Звезда» (Белград, Сербия).
До окончания сборов «Зениту» предстоит провести ещё две встречи. 21 июня команда сыграет с «Ваккером» (Инсбрук, Австрия), а 25 июня – с «Левски» (Болгария).
Первый официальный матч после сборов сине-бело-голубые проведут 6 июля в Москве, где разыграют Суперкубок России с «Локомотивом».
В минувшем сезоне «Зенит» завоевал титул чемпиона России, опередив ближайшего преследователя на восемь очков.
- 11 июня 2019
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