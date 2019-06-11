Сборная России сыграет в красной форме в матче с Кипром

Сборная России определилась с формой на матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром, сообщает пресс-служба национальной команды.
Футболисты сборной России выйдут на поле в красной форме. Голкипер российской национальной команды сыграет в жёлтой форме.
Фото доступно на странице сборной России в «Твиттере».
Матч Россия — Кипр состоится сегодня, 11 июня, на стадионе «Нижний Новгород». Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Сборная России стартовала в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года с проигрыша команде Бельгии (1:3) и разгромных побед в матчах с Казахстаном (4:0) и Сан-Марино (9:0). Национальная команда Кипра обыграла сборную Сан-Марино (5:0), после чего уступила Бельгии (0:2) и Шотландии (1:2).
- 11 июня 2019
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