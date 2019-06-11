Стала известна дата презентации Йовича в качестве игрока «Реала»

ФК «Реал» (Мадрид) объявил о презентации сербского форварда Луки Йовича в качестве игрока клуба. Официальное мероприятие состоится завтра, 12 июня, на стадионе «Сантьягу Бернабеу», сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, о переходе 21-летнего футболиста стало известно 4 июня. Соглашение между «Королевским клубом» и Йовичем рассчитано на шесть сезонов – до лета 2025 года. Об условиях сделки не сообщается, однако ранее в СМИ появлялась информация, согласно которой сумма трансфера составит € 65-70 млн.
В минувшем сезоне Йович принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 17 голов и 5 результативных передач. Также в активе 21-летнего форварда 10 мячей и 1 голевой пас в 14 встречах Лиги Европы, где команда из Франкфурта дошла до полуфинала.
Йович является воспитанником «Црвены Звезды», за которую выступал с 2014 по 2016 год. Затем игрок перебрался в «Бенфику», откуда спустя год отправился в «Айнтрахт» на правах аренды. В ходе минувшего сезона немецкий клуб выкупил права на футболиста.
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