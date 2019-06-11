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Де Лигт: возможно, ещё не время переходить в «Барселону»

Де Лигт: возможно, ещё не время переходить в «Барселону»
Футбол / Испания 0

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт высказался о возможном переходе в «Барселону» в летнее трансферное окно.

«Я всё ещё не знаю, что говорит моё сердце. Всё это время я был сфокусирован на «Аяксе» и сборной Нидерландов. Теперь я смогу подумать о будущем и принять решение. Для меня главное быть уверенным, что в новой команде я получу много игрового времени.

Что касается «Барселоны», у них отличная оборона, но конкуренция меня не пугает. Нет ничего необычного в том, что в таком клубе выступают сильные футболисты. Деньги не являются проблемой для меня. Почему я всё ещё раздумываю над переходом в «Барселону»? Потому, что, возможно, ещё не время для этого. Об этом мне предстоит подумать во время отпуска», — цитирует де Лигта Mundo Deportivo.

Де Лигт предпочитает перейти в «ПСЖ», а не в «Барселону»
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