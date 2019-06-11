Стартовало голосование за лучшего игрока ЦСКА в сезоне-2018/19
На официальном сайте ЦСКА запустили голосование за звание лучшего игрока сезона-2018/19. На это звание претендуют пятеро футболистов, которые чаще одного раза входили в тройку лучших по итогам месяца
В списке претендентов пять футболистов: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич и Фёдор Чалов. Промежуточное лидерство захватил лучший бомбардир ЦСКА в минувшем сезоне Фёдор Чалов — он набрал 37% голосов. Конкуренцию ему составляет Марио Фернандес (33%).
Напомним, в 30 матчах Российской Премьер-лиги в сезоне-2018/19 21-летний нападающий забил 15 мячей. ЦСКА финишировал в РПЛ на четвёртой строчке.
Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте московского клуба.
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