Основатель «Чемпионата» Сергеев рассказал, почему отказался возглавить ВОБ

Основатель «Чемпионата» Дмитрий Сергеев рассказал, почему в определённый момент принял решение отказаться от возможности занять пост президента Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ).



«Я тогда шёл с открытым забралом, честный — за фанатскую жизнь, за себя, чтобы сделать эту жизнь лучше, добиться чего-то, сделать пребывание болельщиков на стадионе комфортнее. Меня поддерживало большое количество людей. Мы в принципе были близки к тому, чтобы закончить войны и меня сделать президентом Всероссийского объединения болельщиков. Закончилась тема достаточно грустно.



Я никогда не забуду разговор с одним из очень авторитетных представителей движения, очень умным человеком. Сидим мы с ним, и он мне говорит: «Дим, классный ты парень, всё ты правильно говоришь. Но ты розовые очки сними. Ты создал «Чемпионат», тебе слово будут давать, только давай по чесноку. Как только тебя назначат, через две недели к тебе придут и скажут: «Дим, сколько ты даёшь на наше движение?» Я говорю: «А с чего давать?» Он отвечает: «Нет, ты вообще не понял. Неважно, чего, где и как ты добился. Ты уже по умолчанию должен будешь дать. А если не дашь, то будут проблемы». Именно тот разговор меня и остановил. Если разговор идёт таким образом — это не про меня», — цитирует Сергеева Sport24.

