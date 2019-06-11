Елагин: латиноамериканцы добавили в АПЛ только симуляцию

Известный комментатор Александр Елагин, который начиная со следующего сезона будет комментировать матчи английской Премьер-лиги на платформе Okko Спорт, заявил, что предпочитает английский футбол из 1990-х годов нынешнему.



«Латиноамериканцы добавили только симуляцию и подобную хрень. Конечно, мне больше нравится тот, старый футбол. Он был силовым, но играли футболисты высочайшего класса. Тот же Бобби Чарльтон, Гленн Ходдл – творцы! Они не играли в «бей-беги», они могли обвести, могли сделать передачу. Техника там была не хуже, чем у латиноамериканцев. Просто в России закупали дешёвых африканских игроков, а там – латиноамериканцев. Сейчас это убрали, повысили требования к приглашённым футболистам.



Погба? Он прекрасный футболист, талантливый, но выпендрёжник. И ладно мне об этом говорить, я просто комментатор. Но есть мнение людей с именем: Кантона называет их «шпаной». Игроками, которые выходят на поле не ради команды, а ради себя», — сказал Елагин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Пучкову.

«Дзюба вполне мог бы заиграть в «Манчестер Юнайтед» Голос английского футбола в России анонсирует принципиально новый сезон АПЛ.