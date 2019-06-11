Дракслер подтвердил конфликт с Неймаром

Немецкий полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер подтвердил факт конфликта между ним и бразильцем Неймаром, который случился год назад. В марте 2018 года, после поражения от «Монпелье» (2:3) футболисты чуть было не подрались в раздевалке.



«Да, это был конфликт. Такой конфликт, который часто случается в команде. Разница лишь в том, что, когда его участником становится Неймар, об этом сразу же пишут в прессе.



Это было во время матча. Он был зол, я был зол, слово за слово — и мы уже начали орать друг на друга. Каждый хотел перекричать оппонента. В целом не было ничего особенного, просто мы тогда не слишком ясно мыслили», — цитирует Дракслера Kicker.

Ранее Юлиан поддержал Неймара, заявив, что тот не способен на изнасилование, в котором его обвиняют.