Буффон может заменить Касильяса в «Порту»

Португальский «Порту» проявляет интерес к итальянскому вратарю Джанлуиджи Буффону, который покинул «ПСЖ». Об этом сообщает Tuttosport.



По данным источника, португальский клуб рассматривает Джанлуиджи в качестве замены Икеру Касильясу, который вряд ли продолжит карьеру после перенесённого сердечного приступа. Буффон является свободным агентом, поэтому может достаться «Порту» бесплатно.



Ранее сообщалось, что Буффоном также интересуются «Аталанта», «Барселона», «Лацио», «Дженоа», «Брешия» и «Флуминенсе».



В завершившемся сезоне 41-летний Буффон провёл 17 матчей в чемпионате Франции, в которых пропустил 18 голов. В шести матчах итальянец сумел сохранить ворота в неприкосновенности. В составе «ПСЖ» голкипер стал победителем французского национального чемпионата. Ранее он играл за «Ювентус» и «Парму».

