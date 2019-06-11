Эриксен склоняется к продлению контракта с «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен может остаться в клубе, несмотря на заявление о желании попробовать свои силы в другой команде.
Как сообщает AS, датчанин в настоящий момент склоняется к продлению контракта со «шпорами» в связи с действиями мадридского «Реала», который сфокусировался на приобретении другого хавбека – Поля Погба из «Манчестер Юнайтед».
Руководство «Тоттенхэма» предлагает Эриксену новое соглашение на четыре года с увеличением годового оклада на € 2 млн – до € 6 млн. Если игрок согласится на такие условия, то сравняется по зарплате с Уго Льорисом и Деле Алли и будет уступать лишь Гарри Кейну (€ 8,8 млн).
Отмечается, что президент лондонского клуба Дэниел Леви не намерен отпускать Эриксена бесплатно по истечении контракта в 2020 году. Если в ходе летнего межсезонья с 27-летним игроком не будет заключено новое соглашение, то «Тоттенхэм» постарается его продать и потребует у потенциальных покупателей не менее € 70 млн.
- 11 июня 2019
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