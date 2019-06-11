Коутиньо: моя игра в минувшем сезоне была гораздо хуже того, чего ожидали люди

Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо оценил качество своей игры в минувшем сезоне.



«Я провёл не лучший сезон. Моя игра была гораздо хуже того, что ожидали увидеть люди. На данный момент у меня есть только один способ вновь обрести уверенность в себе, поэтому я усердно работаю», — приводит слова Коутиньо Marca.



В завершившемся сезоне Коутиньо сыграл 54 матча на клубном уровне. На счету бразильского футболиста 11 забитых мячей и 5 результативных передач. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что Коутиньо сообщил «Барселоне» о желании покинуть клуб. Интерес к 26-летнему бразильскому полузащитнику проявляет «Пари Сен-Жермен».

Коутиньо сообщил «Барселоне» о желании покинуть клуб