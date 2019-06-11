Тульский «Арсенал» близок к трансферу хавбека «Легии» Кухарчика
Полузащитник варшавской «Легии» Михал Кухарчик близок к переходу в «Арсенал», утверждает Polsat Sport.
По данным источника, футболист согласовал с российским клубом трёхлетний контракт с зарплатой € 500 тыс. в год. Хавбек достанется «Арсеналу» бесплатно, так как его контракт с «Легией» истекает 30 июня.
28-летний Кухарчик выступает за «Легию» с 2009 года. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах польского национального чемпионата (24 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей (2 — с пенальти).
«Арсенал» в завершившемся сезоне финишировал на шестом месте в Российской Премьер-Лиге. В следующем сезоне тульский клуб впервые в своей истории примет участие в Лиге Европы.
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