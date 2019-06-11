Россия — Кипр: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 11 июня, на стадионе «Нижний Новгород» в матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года встретятся сборные России и Кипра. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



Обслуживать встречу будет итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Помогать ему будут Джорджо Перетти и Чиро Карбоне. В роли резервного арбитра выступит Маурицио Мариани.



Сборная России набрала 6 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы I. Национальная команда Кипра (3) — на четвёртом месте. Лидером группы I на данный момент является Бельгия (9). Прямые путёвки на чемпионат Европы получат команды, занявшие первые два места в своих группах. Лучшие из команд, занявшие третьи места, поборются за оставшиеся четыре места на турнире.