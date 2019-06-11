«Атлетико» готов поднять оклад Родри из-за интереса «Ман Сити» и «Баварии»

«Атлетико» намерен удержать в составе полузащитника Родриго Эрнандеса, которым интересуются «Манчестер Сити» и «Бавария», утверждает AS.

По данным источника, «Атлетико» готов повторить любое предложение по зарплате, если подобное последует от английского или немецкого клубов. Сумма отступных в контракте хавбека с мадридцами составляет € 70 млн. Ожидается, что уже на этой неделе вопрос о будущем футболиста будет решён.

Родриго перешёл в «Атлетико» летом 2018 года из «Вильярреала» за € 20 млн. В минувшем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 34 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором трёх забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил пять жёлтых карточек.