Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes

Издание Forbes опубликовало обновлённую информацию о самых высокооплачиваемых спортсменах мира.



Первое место в списке занял нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, доход которого составил $ 127 млн. На втором месте расположился форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду ($ 109 млн), на третьей строчке — нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Бразилии Неймар ($ 105 млн). Отмечается, что впервые в истории данного рейтинга издания футболисты занимают первые три места.



Топ-10 рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов выглядит следующим образом:



1. Лионель Месси (Аргентина, футбол) — $ 127 млн



2. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) — $ 109 млн



3. Неймар (Бразилия, футбол) — $ 105 млн



4. Сауль Альварес (Мексика, бокс) — $ 94 млн



5. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) — $ 93,4 млн



6. Рассел Уилсон (США, американский футбол) — $ 89,5 млн



7. Аарон Роджерс (США, американский футбол) — $ 89,3 млн



8. Леброн Джеймс (США, баскетбол) — $ 89 млн



9. Стефен Карри (США, баскетбол) — $ 79,8 млн



10. Кевин Дюрант (США, баскетбол) — $ 65,4 млн