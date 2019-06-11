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Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes

Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes
Футбол / Испания 0

Издание Forbes опубликовало обновлённую информацию о самых высокооплачиваемых спортсменах мира.

Первое место в списке занял нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, доход которого составил $ 127 млн. На втором месте расположился форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду ($ 109 млн), на третьей строчке — нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Бразилии Неймар ($ 105 млн). Отмечается, что впервые в истории данного рейтинга издания футболисты занимают первые три места.

Топ-10 рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси (Аргентина, футбол) — $ 127 млн

2. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) — $ 109 млн

3. Неймар (Бразилия, футбол) — $ 105 млн

4. Сауль Альварес (Мексика, бокс) — $ 94 млн

5. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) — $ 93,4 млн

6. Рассел Уилсон (США, американский футбол) — $ 89,5 млн

7. Аарон Роджерс (США, американский футбол) — $ 89,3 млн

8. Леброн Джеймс (США, баскетбол) — $ 89 млн

9. Стефен Карри (США, баскетбол) — $ 79,8 млн

10. Кевин Дюрант (США, баскетбол) — $ 65,4 млн

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