«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за голкипера «Лацио» Стракошу
«Арсенал» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к албанскому вратарю «Лацио» Томасу Стракоше, утверждает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. «Лацио» оценивает вратаря в € 25 млн.
Стракоша является воспитанником «Лацио». В минувшем сезоне 24-летний албанец принял участие в 35 матчах итальянского национального чемпионата, в которых пропустил 39 голов, а также получил четыре жёлтые карточки. Контракт голкипера с римским клубом действителен до лета 2022 года.
В завершившемся сезоне «Лацио» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице итальянской Серии А. При этом римляне стали обладателями Кубка Италии и завоевали путёвку в Лигу Европы.
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