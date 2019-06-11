«Атлетико» рассматривает Ребича в качестве возможной замены Гризманну

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к хорватскому нападающему франкфуртского «Айнтрахта» Анте Ребичу. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Bild.

По данным источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе «Атлетико» Ребич может стать возможной заменой Антуану Гризманну, который ранее объявил о своём уходе из клуба. «Айнтрахт» оценивает форварда не менее чем в € 45 млн.

Ребич перешёл в «Айнтрахт» летом 2018 из «Фиорентины». Сумма трансфера составила € 2 млн. В минувшем сезоне 25-летний хорват принял участие в 28 матчах чемпионата Германии, в которых стал автором девяти забитых мячей, а также отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.