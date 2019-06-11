Кепа: понимаю огорчение де Хеа, мы тренируемся, чтобы играть

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага отметил, что был рад воспользоваться возможностью и сыграть в воротах сборной Испании во время матча отборочного турнира Евро-2020 со Швецией (3:0), а также отметил, что понимает огорчение вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа.



«Я собираюсь продолжать работать, как и прежде, стараясь изо всех сил, чтобы сохранить доверие тренера. Конечно, я понимаю огорчение Давида. Мы тренируемся для того, чтобы играть, но решение принимает тренер. Мы лишь можем как-то на это отреагировать.



У меня прекрасные отношения с Давидом. Мы много тренируемся вместе. Мы всегда готовы помочь друг другу, мы понимаем друг друга без слов. Я лишь один из трёх вратарей, и когда у меня появляется возможность играть, я стараюсь воспользоваться ей», — приводит слова Аррисабалаги Goal.com.