Женская сборная России пожелала удачи мужской перед матчем с Кипром

Футболистки женской сборной России поддержали мужскую национальную команду перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Кипром, который состоится сегодня, 11 июня.
«Дорогие парни, желаем вам сегодня хорошей игры, красивых голов и крупной победы. Желаем уверенно обыграть Кипр, мы в вас верим, женская сборная с вами. Братья, с каждого из вас по голу», — сказали девушки в видеообращении в «твиттере» женской сборной.
Матч Россия — Кипр состоится в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
Сборная России набрала 6 очков и занимает второе место в турнирной таблице группы I. Национальная команда Кипра (3) — на четвёртом месте. Лидером группы I на данный момент является Бельгия (9). Прямые путёвки на чемпионат Европы получат команды, занявшие первые два места в своих группах. Лучшие из команд, занявшие третьи места, поборются за оставшиеся четыре места на турнире.
- 11 июня 2019
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