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Головин, Ан. Миранчук и Дзюба — в составе сборной России на матч с Кипром

Головин, Ан. Миранчук и Дзюба — в составе сборной России на матч с Кипром
Футбол / Евро-2020 0

Стали известны стартовые составы сборных России и Кипра на матч отборочного этапа чемпионата Европы — 2020, который состоится сегодня, 11 июня, на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав сборной России: Гилерме, М. Фернандес, Джикия, Семёнов, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Головин, Ан. Миранчук, Ионов, Дзюба.

Состав сборной Кипра: Пардо, Макрис, Кусулос, Лаифис, Янну, Артиматас, Кости, Маргаса, Георгиу, Сотириу, Авраам.

Обслуживать встречу будет итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Помогать ему будут Джорджо Перетти и Чиро Карбоне. В роли резервного арбитра выступит Маурицио Мариани.

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