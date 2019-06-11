Головин, Ан. Миранчук и Дзюба — в составе сборной России на матч с Кипром

Стали известны стартовые составы сборных России и Кипра на матч отборочного этапа чемпионата Европы — 2020, который состоится сегодня, 11 июня, на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Состав сборной России: Гилерме, М. Фернандес, Джикия, Семёнов, Кудряшов, Оздоев, Зобнин, Головин, Ан. Миранчук, Ионов, Дзюба.



Состав сборной Кипра: Пардо, Макрис, Кусулос, Лаифис, Янну, Артиматас, Кости, Маргаса, Георгиу, Сотириу, Авраам.



Обслуживать встречу будет итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. Помогать ему будут Джорджо Перетти и Чиро Карбоне. В роли резервного арбитра выступит Маурицио Мариани.