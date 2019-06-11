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Украина вышла в финал чемпионата мира U20

Украина вышла в финал чемпионата мира U20
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В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал. Встреча состоялась в Гдыне на стадионе «ГОСиР». Обслуживал матч бразильский арбитр Рафаэл Клаус.

Единственный гол был забит на 65-й минуте — Ефим Конопля прострелил с фланга, и Сергей Булеца ударом с 10 метров переправил мяч в ворота. На 79-й минуте украинцы остались вдесятером из-за удаления Дениса Попова. В компенсированное время итальянцы сравняли счёт, но арбитр отменил гол после просмотра видеоповтора, зафиксировав фол в атаке.

В финале Украины сыграет с победителем пары Эквадор — Южная Корея, которые сыграют сегодня, 11 июня. Финальный матч состоится в Лодзе 15 июня и начнётся в 19:00 мск.

U20 ЧМ-2019 - финальный раунд. 1/2 финала
11 июня 2019, вторник. 18:30 МСК
Украина U20
1 : 0
Италия U20
1:0 – Булеца – 65
Удаления: Попов, 79 – нет
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