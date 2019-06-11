Черышев обратился к болельщикам перед матчем с Кипром
Полузащитник сборной России Денис Черышев призвал болельщиков поддержать национальную команду в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года с Кипром.
«Привет, Нижний Новгород! Хотелось бы сегодня оказаться с вами — не получилось. Но надеюсь, дай бог, в будущем обязательно увидимся. Желаю вам сегодня победной игры, давайте поболеем за сборную России, чтобы всё получилось благополучно. Давайте, ребята, вперёд! Вы самые лучшие болельщики, которые есть», — сказал Черышев в видеообращении, опубликованном на странице сборной России в «Твиттере».
Матч Россия — Кипр состоится сегодня, 11 июня, на стадионе «Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 11 июня 2019
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