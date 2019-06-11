Медведев: по моему, Жирков для себя уже решил, что остаётся в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что полузащитник Юрий Жирков, скорее всего, продлит контракт с петербургским клубом.
«По-моему, он для себя уже всё решил, что остаётся. Мы объявим это торжественно, так что давайте пока напишем, что мы находимся на взаимном пути к успеху», — приводит слова Медведева ТАСС.
Жирков перешёл в «Зенит» из «Динамо» в январе 2016 года. Сумма трансфера составила € 640 тыс. В минувшем сезоне 35-летний хавбек принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором четырёх результативных передач, а также получил три жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует до 30 июня.
В завершившемся сезоне «Зенит» стал чемпионом России и завоевал прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов.
- 11 июня 2019
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