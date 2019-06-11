Уилшир: в определённый момент думал, что не смогу играть дальше

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Джек Уилшир рассказал, как задумывался об уходе из футбола.



«Был 2016 год, и я получил травму во время тренировки. Это было трудно принять. Пришёл домой, и внезапно у сына случился припадок. Это происходило снова и снова на протяжении 3-4 месяцев. Было время, когда я нёсся в больницу среди ночи.



Мы с женой не могли сомкнуть глаз ночью, потому что судороги у сына начинались чаще всего ночью. Мы могли уложить его и не спать, потому что боялись и не знали, что происходит. В это время я забыл про футбол. Помню, говорил жене: „Не уверен, что смогу играть дальше“. Это позволяет понять, что футбол — это ещё не всё. Мужчинам не нравится показывать слабость, мы не любим говорить о личных вещах.



Реабилитация после травмы стала второстепенной проблемой. Вот почему я так высоко ценю Венгера. Он сказал мне: „Твой сын — самое важное. Ты можешь заниматься этим вопросом столько, сколько понадобится“. Я не хотел заниматься реабилитацией. Я постоянно был в больнице, не спал, и мне было всё равно, если честно. Главным был сын. К счастью, сейчас с ним всё в порядке. Спасибо врачам и специалистам.



Вы никогда не должны сдаваться. Я хочу играть как можно дольше. Я действительно люблю футбол. Это моя жизнь, это жизнь моих детей, мы футбольная семья. Моя цель — вернуться в команду и много выступать. На данный момент это моя основная цель», — приводит слова Уилшира Goal.com.

Уилшир из-за травмы не сыграет в нынешнем сезоне