Источник: два клуба РПЛ проявляют интерес к польскому полузащитнику Деже

Полузащитник польского клуба «Арка Гдыня» Адам Дежа может продолжить карьеру в России, сообщает Przegląd Sportowy.



По информации источника, в услугах 25-летнего польского футболиста заинтересованы два клуба Российской Премьер-Лиги. Какие именно российские команды проявляют серьёзный интерес к Деже, не сообщается. Отмечается, что оба клуба уже провели работу по сбору информации о полузащитнике.



Дежа стал игроком «Арки» в сентябре прошлого года. Основная позиция игрока — опорный полузащитник. Текущее соглашение футболиста с польским клубом рассчитано до конца июня 2020 года. В минувшем сезоне польский футболист принял участие в 27 матчах (26 — в стартовом составе) и записал на свой счёт 2 забитых мяча.