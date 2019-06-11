Источник: два клуба РПЛ проявляют интерес к польскому полузащитнику Деже
Полузащитник польского клуба «Арка Гдыня» Адам Дежа может продолжить карьеру в России, сообщает Przegląd Sportowy.
По информации источника, в услугах 25-летнего польского футболиста заинтересованы два клуба Российской Премьер-Лиги. Какие именно российские команды проявляют серьёзный интерес к Деже, не сообщается. Отмечается, что оба клуба уже провели работу по сбору информации о полузащитнике.
Дежа стал игроком «Арки» в сентябре прошлого года. Основная позиция игрока — опорный полузащитник. Текущее соглашение футболиста с польским клубом рассчитано до конца июня 2020 года. В минувшем сезоне польский футболист принял участие в 27 матчах (26 — в стартовом составе) и записал на свой счёт 2 забитых мяча.
- 11 июня 2019
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