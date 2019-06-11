Фанаты «Торпедо» выступили против перехода Лебеденко

Объединение болельщиков «Торпедо» «Запад-5 Ultras» раскритиковало возвращение в команду нападающего Игоря Лебеденко.
«Л€бед€нко снова в „Торпедо“… 2004-й год — «Торпедо» борется за чемпионство, а воспитанник клуба Игорь Лебеденко переходит к основному конкуренту и самому принципиальному сопернику из „Черкизово“, после чего справедливо объявлен шлюхой и иудой!
После этого ещё 15 лет проводит на панели, включая искусственную армянскую помойку. Он и сейчас цинично кидает очередной клуб. Мы не принимаем проститутку в клубе и сделаем всё возможное, чтобы он покинул команду.
Никакие извинения, разговоры о тогдашней молодости, жадности старого руководства клуба и других обстоятельствах нам не интересны. Он сделал свой выбор, и единственное, что мы можем ему сказать: «Здесь тебе не рады!» — приводит заявление фанатов страница сообщества «Запад-5 Ultras» в сети ВКонтакте.
- 11 июня 2019
-
23:07
-
23:06
-
22:51
-
22:43
-
22:40
-
22:27
-
22:18
-
22:06
-
21:55
-
21:54
-
21:38
-
21:28
-
21:19
-
20:57
-
20:52
-
20:39
-
20:34
-
20:25
-
20:13
-
19:51
-
19:46
-
19:27
-
19:26
-
19:14
-
19:00
-
18:58
-
18:45
-
18:42
-
18:38
-
18:19
-
18:14
-
17:53
-
17:45
-
17:32
-
17:30