Фанаты «Торпедо» выступили против перехода Лебеденко

Объединение болельщиков «Торпедо» «Запад-5 Ultras» раскритиковало возвращение в команду нападающего Игоря Лебеденко.

«Л€бед€нко снова в „Торпедо“… 2004-й год — «Торпедо» борется за чемпионство, а воспитанник клуба Игорь Лебеденко переходит к основному конкуренту и самому принципиальному сопернику из „Черкизово“, после чего справедливо объявлен шлюхой и иудой!

После этого ещё 15 лет проводит на панели, включая искусственную армянскую помойку. Он и сейчас цинично кидает очередной клуб. Мы не принимаем проститутку в клубе и сделаем всё возможное, чтобы он покинул команду.

Никакие извинения, разговоры о тогдашней молодости, жадности старого руководства клуба и других обстоятельствах нам не интересны. Он сделал свой выбор, и единственное, что мы можем ему сказать: «Здесь тебе не рады!» — приводит заявление фанатов страница сообщества «Запад-5 Ultras» в сети ВКонтакте.