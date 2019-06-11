Россия обыграла Кипр в матче отбора Евро-2020
В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная России обыграла национальную команду Кипра со счётом 1:0. Встреча состоялась в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе. Обслуживал матч итальянский арбитр Марко Ди Белло.
Единственный гол был забит в конце первого тайма, автором гола стал полузащитник Алексей Ионов. Голевой передачей в этом эпизоде отметился защитник Фёдор Кудряшов.
Россия, набрав девять очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице группы I. Отставание россиян от лидера группы, сборной Бельгии, составляет три очка. Кипр (3) — на пятом месте.
В следующем матче Россия на выезде сыграет с Шотландией. Кипру предстоит домашняя игра с Казахстаном. Оба матча состоятся 6 сентября.
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