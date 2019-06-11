Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сборная Франции разгромила Андорру в матче отборочного турнира Евро-2020

Сборная Франции разгромила Андорру в матче отборочного турнира Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Андорры принимала национальную команду Франции. Встреча состоялась на стадионе «Насьонал» в Андорра-ла-Велья и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

На 11-й минуте счёт в матче открыл форвард французской сборной Килиан Мбаппе. Через 19 минут нападающий сборной Франции Виссам Бен-Йеддер удвоил преимущество гостей. В компенсированное время первого тайма хавбек французской команды Флорьян Товен довёл счёт до разгромного. Четвёртый гол сборной Франции на 60-й минуте забил защитник Курт Зума.

В других матчах группы H сборная Албании обыграла национальную команду Молдавии со счётом 1:0, а Исландия оказалась сильнее Турции (2:1).

Таким образом, в таблице группы H установилась следующая ситуация: Франция занимает 1-е место с 9 очками в активе, Турция — на 2-м месте, Исландия — 3-я, Албания — 4-я, Молдавия — на 5-м месте, а Андорра занимает последнее, 6-е место.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 4-й тур
11 июня 2019, вторник. 21:45 МСК
Андорра
0 : 4
Франция
0:1 – Мбаппе – 11, 0:2 – Бен-Йеддер – 30, 0:3 – Товен – 45+1, 0:4 – Зума – 60
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 4-й тур
11 июня 2019, вторник. 21:45 МСК
Албания
2 : 0
Молдавия
1:0 – Чикалеши – 66, 2:0 – Рамадани – 90+3
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 4-й тур
11 июня 2019, вторник. 21:45 МСК
Исландия
2 : 1
Турция
1:0 – Сигурдссон – 21, 2:0 – Сигурдссон – 32, 2:1 – Токёз – 40
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент