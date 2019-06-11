Сборная Франции разгромила Андорру в матче отборочного турнира Евро-2020

В матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Андорры принимала национальную команду Франции. Встреча состоялась на стадионе «Насьонал» в Андорра-ла-Велья и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
На 11-й минуте счёт в матче открыл форвард французской сборной Килиан Мбаппе. Через 19 минут нападающий сборной Франции Виссам Бен-Йеддер удвоил преимущество гостей. В компенсированное время первого тайма хавбек французской команды Флорьян Товен довёл счёт до разгромного. Четвёртый гол сборной Франции на 60-й минуте забил защитник Курт Зума.
В других матчах группы H сборная Албании обыграла национальную команду Молдавии со счётом 1:0, а Исландия оказалась сильнее Турции (2:1).
Таким образом, в таблице группы H установилась следующая ситуация: Франция занимает 1-е место с 9 очками в активе, Турция — на 2-м месте, Исландия — 3-я, Албания — 4-я, Молдавия — на 5-м месте, а Андорра занимает последнее, 6-е место.
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