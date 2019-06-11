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Сборная Италии обыграла Боснию и Герцеговину в матче отбора Евро-2020

Сборная Италии обыграла Боснию и Герцеговину в матче отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Италии принимала национальную команду Боснии и Герцеговины. Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 32-й минуте счёт в матче открыл нападающий боснийской команды Эдин Джеко. Через 17 минут ответный гол забил форвард сборной Италии Лоренцо Инсинье. В концовке встречи, на 86-й минуте, полузащитник Марко Верратти вывел итальянскую команду вперёд в счёте.

В других матчах группы J сборная Финляндии обыграла Лихтенштейн со счётом 2:0, а Греция уступила Армении — 2:3.

Таким образом, в таблице группы J установилась следующая ситуация: Италия занимает 1-е место с 12 очками в активе, Финляндия — на 2-м месте, Армения — 3-я, Греция — 4-я, Босния и Герцеговина — на 5-м месте, а Лихтенштейн занимает последнее, 6-е место.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 4-й тур
11 июня 2019, вторник. 21:45 МСК
Италия
2 : 1
Босния и Герцеговина
0:1 – Джеко – 32, 1:1 – Инсинье – 49, 2:1 – Верратти – 86
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 4-й тур
11 июня 2019, вторник. 21:45 МСК
Лихтенштейн
0 : 2
Финляндия
0:1 – Пукки – 37, 0:2 – Кялльман – 57
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа J. 4-й тур
11 июня 2019, вторник. 21:45 МСК
Греция
2 : 3
Армения
0:1 – Карапетян – 8, 0:2 – Казарян – 33, 1:2 – Зека – 54, 1:3 – Барсегян – 74, 2:3 – Фортунис – 87
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