Сборная Италии обыграла Боснию и Герцеговину в матче отбора Евро-2020

В матче 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Италии принимала национальную команду Боснии и Герцеговины. Встреча состоялась на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



На 32-й минуте счёт в матче открыл нападающий боснийской команды Эдин Джеко. Через 17 минут ответный гол забил форвард сборной Италии Лоренцо Инсинье. В концовке встречи, на 86-й минуте, полузащитник Марко Верратти вывел итальянскую команду вперёд в счёте.



В других матчах группы J сборная Финляндии обыграла Лихтенштейн со счётом 2:0, а Греция уступила Армении — 2:3.



Таким образом, в таблице группы J установилась следующая ситуация: Италия занимает 1-е место с 12 очками в активе, Финляндия — на 2-м месте, Армения — 3-я, Греция — 4-я, Босния и Герцеговина — на 5-м месте, а Лихтенштейн занимает последнее, 6-е место.