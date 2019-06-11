Венгрия обыграла Уэльс в матче отборочного турнира Евро-2020

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Венгрии обыграла команду Уэльса со счётом 1:0. Встреча состоялась в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена». Обслуживал матч словенский арбитр Матей Юг.

Единственный гол был забит на 81-й минуте, его автором стал венгерский полузащитник Мате Паткои.

Ранее в этой группе Словакия на выезде разгромила Азербайджан со счётом 5:1. Победу словакам принесли голы полузащитников Станислава Лоботки, Юрая Куцки и Марека Гамшика, который отметился дублем, а также защитника Давида Ганцко.

Венгрия, набрав девять очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы Е. Уэльс (3) — на 4-м месте.

В следующем матче Венгрия на своём поле сыграет со Словакией. Уэльсу предстоит домашняя игра с Азербайджаном. Оба матча состоятся 6 сентября.