Венгрия обыграла Уэльс в матче отборочного турнира Евро-2020

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Венгрии обыграла команду Уэльса со счётом 1:0. Встреча состоялась в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена». Обслуживал матч словенский арбитр Матей Юг.
Единственный гол был забит на 81-й минуте, его автором стал венгерский полузащитник Мате Паткои.
Ранее в этой группе Словакия на выезде разгромила Азербайджан со счётом 5:1. Победу словакам принесли голы полузащитников Станислава Лоботки, Юрая Куцки и Марека Гамшика, который отметился дублем, а также защитника Давида Ганцко.
Венгрия, набрав девять очков, вышла на первое место в турнирной таблице группы Е. Уэльс (3) — на 4-м месте.
В следующем матче Венгрия на своём поле сыграет со Словакией. Уэльсу предстоит домашняя игра с Азербайджаном. Оба матча состоятся 6 сентября.
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