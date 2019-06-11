Сёмин: Живоглядов будет одним из игроков, на которых мы рассчитываем
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал переход в команду защитника Дмитрия Живоглядова из «Уфы».
«У нас в обороне достаточно опытные игроки, и нужны ребята такого среднего поколения. Живоглядов проявил себя довольно неплохо. Он будет одним из игроков, на которых мы рассчитываем.
Он вовремя подключается к атаке. Я надеюсь, что он сможет играть в четыре или три защитника, хоть «Уфа» и играла в пять защитников. Будем работать над этой ситуацией.
В центре обороны мы его не планируем задействовать. Планируем играть в четыре защитника. Ему нужно привыкнуть к нашей схеме», — приводит слова Сёмина РБК.
Напомним, 25-летний Живоглядов подписал с «Локомотивом» контракт, рассчитанный на четыре года.
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