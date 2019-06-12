Алекс Морган повторила рекорд Мишель Экерс, оформив пента-трик в матче ЧМ-2019

В матче группового этапа чемпионата мира 2019 года среди женских команд сборная США встречалась с Таиландом. Игра проходила на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе и завершилась со счётом 13:0 в пользу национальной команды США.



Нападающая «Лиона» и сборной США Алекс Морган стала автором пента-трика в этой встрече. Таким образом, 29-летняя футболиста повторила рекорд олимпийской чемпионки и двукратной чемпионки мира Мишель Экерс, которая также забила пять мячей в одном из матчей мундиаля 1991 года, проходившего в Китае.



Сборная США набрала 3 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы F. Национальная команда Таиланда (0) — на последнем, 4-м месте. На 2-й строчке расположилась сборная Швеции (3), на 3-м месте — национальная команда Чили.

Сборная США разгромила Таиланд в матче ЧМ-2019 среди женских команд — 13:0