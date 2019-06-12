Смолов — о журналисте Голунове: рад, что справедливость восторжествовала

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром (1:0) высказался о выходе на свободу ранее арестованного журналиста Ивана Голунова.



«Я рад, что справедливость восторжествовала», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Голунов работает журналистом в интернет-издании «Медуза». 6 июня он был задержан по подозрению в хранении и попытке сбыта наркотиков. Обвинения в адрес журналиста вызвали бурную реакцию у его коллег и правозащитников. Ранее одиночные пикеты в поддержку Голунова проводились в Москве у главного управления МВД и возле Никулинского суда. 11 июня МВД прекратило уголовное преследование Голунова.

Смолов — о ситуации с журналистом Голуновым: не fair play