Черчесов: сможет ли Дзюба проявить себя в АПЛ? Сомнений у меня в нём нет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром (1:0) высказался о состоянии нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
«Дзюба? Если бы счет бы 2:0 или 3:0, то я бы его поменял. Но капитан должен быть на поле и вести команду к победе. Поэтому он остался на поле. Вот и все. Думаете, с Сан-Марино он устал? Нет, могу показать на телефоне показатели, он даже не вспотел.
Дзюба выкладывается в каждом матче. Ещё раз: попадая в другую лигу, ты адаптируешься к скоростям, к уровню. Артём мотивирован, у него сильный характер, и мы знаем, на что способен. Сумеет ли заиграть в АПЛ? Сомнений у меня нет в нем: ни там, ни тут, нигде. Как и в других игроках. У Артёма есть все, чтобы проявить себя», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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