Кудряшов: думаю, что в отменённых голах Кипру были офсайды

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром (1:0).
«Думаю, что в отменённых голах были офсайды. Мы должны были забивать ещё три или четыре. Надеюсь, что не последний раз играли в Саранске и Нижнем Новгороде. Очень круто поддерживали. Атмосфера была замечательная. Болельщики внесли огромный вклад в наши победы», — передаёт слова Кудряшова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Россия, набрав девять очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице группы I. Отставание россиян от лидера группы, сборной Бельгии, составляет три очка. Кипр (3) — на пятом месте.
В следующем матче Россия на выезде сыграет с Шотландией. Кипру предстоит домашняя игра с Казахстаном. Оба матча состоятся 6 сентября.
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