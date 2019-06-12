Головин — легенда, радость Ионова и благодарность игроков. Фото Россия — Кипр

11 июня в Нижнием Новгороде на стадионе «Нижний Новгород» в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная России обыграла национальную команду Кипра со счётом 1:0. Обслуживал матч итальянский арбитр Марко Ди Белло.



Единственный гол забил в конце первого тайма полузащитник Алексей Ионов. Результативной передачей в этом эпизоде отметился защитник Фёдор Кудряшов.

Россия, набрав девять очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице группы I. Отставание россиян от лидера группы, сборной Бельгии, составляет три очка. Кипр (3) — на пятом месте.



В следующем матче Россия на выезде сыграет с Шотландией. Кипру предстоит домашняя игра с Казахстаном. Оба матча состоятся 6 сентября.

Лучшие фото с матча Россия — Кипр — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.