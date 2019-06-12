Рейнгольд: чтобы свалить Дзюбу, на поле надо танк выкатывать

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал победу сборной России в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром (1:0).

«Наша сборная выглядела неважно. Мне кажется, ребята сильно устали, им всё надоело. Я их понимаю: за плечами сезон, многие игроки уже успели отдохнуть, а они все ещё продолжают пахать. Отпечаток усталости был заметен: многие комбинации по этой причине не доиграли. А раз ты устал, то ничего хорошего не сделаешь.

Посмотрите на действия Дзюбы: нет силы ударить по мячу даже. Такие матчи, как с Сан-Марино, конечно же, расхолаживают. Слава богу, взяли три очка в этой игре, и задачу взять шесть очков в домашних матчах выполнили. Дальше, конечно, нам будет сложнее. Игра меня абсолютно не впечатлила.

Судейство? Не было здесь пенальти нигде вообще. Не слушайте комментатора. Чтобы свалить Дзюбу, надо на поле танк выкатывать. Артём упал только потому, что ноги уже не держат. Он был физически не готов к этой игре, просто потому что он сильно устал», — приводит слова Рейнгольда Rusfootball.