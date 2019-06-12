Бубнов: оцениваю выступление сборной России между тройкой и четвёркой

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов оценил выступление России в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром (1:0).

«Если оценивать выступление сборной России в начале отборочного цикла в целом, то сыграли между тройкой и четвёркой. Взяли «свои» очки, но с аутсайдерами, при этом по делу проиграли фавориту группы. Считаю, что наш главный конкурент — Шотландия, а с ней ещё не играли, так что вся борьба впереди. Если же говорить про период после чемпионата мира с учетом Лиги наций, то оценка ближе к тройке, так как вели в группе, но «сгорели» шведам на финише.

При этом на означенном отрезке сборная России стала лучше сыграна. Подопечные Черчесова активнее применяют прессинг на половине поля соперника, больше комбинируют, организация игры в атаке улучшается. Но этого пока всё равно недостаточно, чтобы на равных конкурировать с сильными соперниками. Нужно совершенствоваться в контроле мяча, скорости его перемещения. Тогда в матчах с номинально превосходящими в классе или примерно равными соперниками получится не только создавать больше моментов, но и грамотнее обороняться», — приводит слова Бубнова Sportbox.