Комличенко: не расстроился, что не попал в заявку сборной России на оба матча

Нападающий сборной России Николай Комличенко дал комментарий после матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Кипром (1:0).
«Не расстроился, что не попал в заявку на оба матча. Ничего страшного не произошло. Есть стимул работать дальше. Вызов в сборную был шагом вперёд. Главное — познакомился с командой, узнал требования тренерского штаба. Всё нормально. Станислав Саламович не объяснял, почему я остаюсь вне заявки, но я и сам прекрасно понимал. Этот вопрос решать главному тренеру, точно не мне.
Пока о будущем не знаю. Сейчас еду в отпуск, надо немного перезагрузиться и отдохнуть. Не знаю, когда что-то решится, у меня 23 июня начинаются сборы с «Младой». Я игрок этой команды. Дальше будет видно», — приводит слова Комличенко «Р-Спорт».
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