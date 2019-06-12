Джикия: я бы не сказал, что матч с Кипром был сложный, просто подвела реализация

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился впечатлениями от матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра (1:0).
«Я бы не сказал, что матч был сложный, просто немного подвела реализация. В остальном мы контролировали игру и заслуженно победили. Конечно, смотрели игру Кипра с Шотландией и разбирали их сильные и слабые стороны.
Отличная поддержка на стадионе. Большое спасибо, Нижний. Прекрасный стадион, прекрасные болельщики, на протяжении всего матча нас гнали вперед. Надеюсь, что мы своей победой отблагодарили их», — приводит слова Джикии пресс-служба РФС.
Россия, набрав девять очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице группы I. Отставание россиян от лидера группы, сборной Бельгии, составляет три очка. Кипр (3) — на пятом месте.
В следующем матче Россия на выезде сыграет с Шотландией. Кипру предстоит домашняя игра с Казахстаном. Оба матча состоятся 6 сентября.
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