Инсинье: непринятие поражений — в ДНК футболистов сборной Италии

Нападающий сборной Италии Лоренцо Инсинье прокомментировал результат матча 4-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Боснии и Герцеговины (2:1).

«Это была не лучшая наша игра, но мы боролись до конца. Команда показала, что непринятие поражений — в нашей ДНК. Это большая ответственность — носить футболку с номером 10 в сборной Италии. Я стараюсь работать на энтузиазме, чтобы всё получалось хорошо.

Босния забила первой, но наша команда хочет побеждать в каждой игре. Мы добились этого и отправляемся на перерыв с тремя очками и прекрасными ощущениями», — приводит слова Инсинье Rai Sport.

После этого матча в таблице группы J установилась следующая ситуация: Италия занимает 1-е место с 12 очками в активе, Финляндия — на 2-м месте, Армения — 3-я, Греция — 4-я, Босния и Герцеговина — на 5-м месте, а Лихтенштейн занимает последнее, 6-е место.