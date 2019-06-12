Гризманн: не знаю, останусь ли в чемпионате Испании

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал ситуацию со своим будущим.
«Имейте немного терпения, ещё рано. Я первый, кто хочет, чтобы моё будущее было решено поскорее, но на данный момент нужно ждать. Не знаю, останусь ли в чемпионате Испании, возможно, через две недели что-то будет известно», — приводит слова Гризманна Marca.
Главным претендентом на Гризманна называется «Барселона», которая была близка к трансферу футболиста ещё минувшим летом.
В завершившемся сезоне Гризманн сыграл 48 матчей на клубном уровне. На счету футболиста 21 забитый мяч и 10 результативных передач. Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2023 года. С 1 июля сумма отступных за 28-летнего нападающего «матрасников» снизится с € 200 млн до € 120 млн. До «Атлетико» француз выступал за «Реал Сосьедад».
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